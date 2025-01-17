

Марко Михкельсон: НАТО должно выполнить обещание касательно членства Украины и Грузии в альянсе

17.01.2025 13:37





Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявляет, что НАТО должно выполнить обещание касательно членства Украины и Грузии в альянсе.



«НАТО еще в 2008 году приняло решение, что Украина и Грузия станут членами альянса. НАТО, в том числе США и Германия, должно сдержать свое слово», - написал Михкельсон на социальной платформе X.



Для справки, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США, Германия, Венгрия и Словакия не поддерживают вступление Украины в НАТО.



«Они были искренни: они не хотели видеть нас в НАТО. Эти четыре страны по разным причинам пока не видят Украину в НАТО», - отметил Зеленский.





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