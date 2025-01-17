

Кобахидзе предлагает Армении и Азербайджану инициативу трехстороннего сотрудничества

17.01.2025 13:38





Мы искренне заинтересованы в осуществлении конкретных практических шагов и содействии сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает включенность всех трех стран Южного Кавказа в направлении различных сфер, - заявил премьер-министр «Грузинской мечты» Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии 10-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.



По информации администрации правительства, Ираклий Кобахидзе отметил, что заседание комиссии будет способствовать динамичному сотрудничеству между двумя странами.



«Для меня большая честь находиться сегодня в Баку, городе, который в каждый визит изумляет своей красотой и темпом развития. Я рад возможности впервые совместно председательствовать на 10-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Глубоко уверен, что сегодняшнее заседание выявит новые возможности для расширения сотрудничества между нашими странами, чтобы сделать стратегическое партнерство между нашими странами еще более динамичным и плодотворным. Хочу воспользоваться случаем и поздравить Азербайджан с успешным проведением 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-29). Рад, что у меня была возможность принять участие в работе COP-29. Хочу еще раз подтвердить, что Грузия и Азербайджан твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга, и хочу выразить вам за это благодарность», -заявил премьер.



По оценке Ираклия Кобахидзе, в условиях быстро меняющейся и сложной геополитической обстановки в регионе и мире все большее значение придается миру и стабильности как ключевой данности регионального развития и устойчивого благополучия.



«Уверен, что совместными усилиями мы не только преодолеем все вызовы, но и используем существующие возможности для еще более эффективного сотрудничества. Мы искренне заинтересованы в реализации конкретных практических шагов и в том, чтобы способствовать развитию сотрудничества в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая предусматривает включенность всех трех стран Южного Кавказа в направлении различных сфер», - отметил премьер.





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