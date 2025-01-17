

Депутаты Европарламента осуждают нападение на Гахария, поддерживают президента Зурабишвили и призывают к новым выборам

17.01.2025 14:31





Ведущие члены Европарламента 16 января выступили с совместным заявлением, в котором выразили «глубокую обеспокоенность» в связи с обострением политического кризиса в Грузии после нападения в Батуми на бывшего премьер-министра и лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария. Депутаты Европарламента охарактеризовали нападение как «еще один пример эскалации насилия» в условиях власти «Грузинской мечты».



«Мы шокированы информацией о том, что бывший премьер-министр Георгий Гахария подвергся насильственному нападению в батумской гостинице, после чего был госпитализирован», — говорится в заявлении, — «Это очередной пример организованного насилия против мирных демонстрантов и диссидентов со стороны «Грузинской мечты» и ее союзников».



Депутаты Европарламента, включая Дэвида Макалистера и Расу Юкнявичене, выражают солидарность с грузинскими протестующими, которые уже более 50 дней протестуют, требуя демократических реформ и евроатлантической интеграции. ««Грузинская мечта» лишила грузин будущего и даже не делает вид, что якобы желают европейской демократии для Грузии», — говорится в заявлении.



«Мы не признаем результаты парламентских выборов 26 октября 2024 года, поскольку они были сфальсифицированы и не были соблюдены международные стандарты проведения демократических выборов. Мы не признаем ни одного решения, принятого этим органом», — говорится в заявлении.



Депутаты Европарламента выражают свою поддержку президенту Саломе Зурабишвили, называя ее «единственным явно законным представителем воли грузинского народа». Они призывают ЕС и его государства-члены рассмотреть возможность введения персональных санкций против ключевых фигур, включая Бидзину Иванишвили и Ираклия Кобахидзе, поскольку они несут ответственность за «откат от демократии».



Депутаты Европарламента также требуют приостановить работу Совета ассоциации ЕС-Грузия, чтобы не допустить легитимации правительства «Грузинской мечты». «Требуем немедленного проведения досрочных выборов в улучшенной избирательной среде под руководством независимой и беспристрастной избирательной администрации при широком международном наблюдении, чтобы обеспечить действительно свободный, справедливый и прозрачный процесс, отражающий волю грузинского народа», — говорится в заявлении.



Под заявлением подписались: Дэвид Макаллистер, председатель Комитета по иностранным делам Европарламента; Сергей Лагодински, председатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест; Нилс Ушаковс, председатель делегации по связям с Южным Кавказом; Раса Юкнявичене, постоянный докладчик Европарламента по Грузии, и Антонио Лопес-Истишек Уайт, глава Миссии Европарламента по наблюдению за выборами на парламентских выборах 2024 года в Грузии.





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