

52 человека признаны потерпевшими по делу о насилии полиции на протестах в Тбилиси, задержанных нет

17.01.2025 14:33





Прокуратура Грузии признала потерпевшими 52 человека в рамках расследования дела о насилии над участниками проевропейских акций и сотрудниками СМИ, которые освещали события. Об этом говорится в заявлении Специальной следственной службы.



С начала декабря служба расследует факты превышения служебных полномочий силовиками, а также незаконного вмешательства в работу журналистов. За полтора месяца ведомство не задержало ни одного подозреваемого.



Добиться статуса потерпевших на основании собранных службой доказательств удалось лишь небольшой группе граждан. В реальности пострадавших от действий полиции было значительно больше, чем 52. Согласно официальным данным, на судмедэкспертизу направили 226 граждан.



Также известно, что по делу опрошены около 350 человек, в том числе 49 сотрудников СМИ. Опрашивают и сотрудников МВД Грузии, которые участвовали в разгонах акций. Сколько силовиков опрошено, служба не уточняет.



В рамках следствия также изучаются записи с камер видеонаблюдения, материалы из СИЗО, больниц и судов.



Отдельно служба расследует факт нападения на съемочную группу TV Pirveli 7 декабря в центре Тбилиси. Неизвестные жестоко избили журналистку Маку Чихладзе и оператора Георгия Шецирули, у них отобрали камеру. Личности нападавших – мужчин крепкого телосложения в черной одежде и масках с телескопическими дубинками – до сих пор не установлены. В ведомстве говорят, что для этого проводятся биолого-генетические экспертизы.



Протесты вспыхнули в Грузии 28 ноября из-за решения властей приостановить переговоры о вступлении в ЕС. В первые дни в Тбилиси спецназ жестко разгонял протестующих с использованием слезоточивого газа и водометов, при задержаниях многих избивали. Протестующие отвечали фейерверками из-за баррикад, возведенных на Руставели, в спецназ летели камни и бутылки. Начиная с 4 декабря насилие в отношении протестующих осуществляли еще и неопознанные лица в масках.



За первые недели протестов полиция задержала около 500 человек. Народный защитник сообщал, что подавляющее большинство граждан в СИЗО жаловалась на ненадлежащее обращение со стороны полиции. Среди пострадавших при разгонах также оказались более полусотни журналистов.



Источник: Новости - Грузия

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