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Азербайджан передал Грузии землю в центре Баку под строительство здания посольства


17.01.2025   14:36


Власти Азербайджана передали Грузии земельный участок в центре Баку площадью около 3,5 тысячи кв. метров для строительства нового здания посольства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.

«Строительство здания посольства Грузии в Азербайджанской Республике начнется в ближайшее время», — говорится в заявлении.

В рамках своего визита в Баку сегодня территорию осмотрел премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Его сопровождал азербайджанский коллега Али Асадов и члены грузинского правительства.

В настоящее время посольство Грузии в Азербайджане работает в небольшом особняке на улице Яшара Гусейнова. Там же находится резиденция чрезвычайного и полномочного посла.]


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