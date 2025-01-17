

Азербайджан передал Грузии землю в центре Баку под строительство здания посольства

17.01.2025 14:36





Власти Азербайджана передали Грузии земельный участок в центре Баку площадью около 3,5 тысячи кв. метров для строительства нового здания посольства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Грузии.



«Строительство здания посольства Грузии в Азербайджанской Республике начнется в ближайшее время», — говорится в заявлении.



В рамках своего визита в Баку сегодня территорию осмотрел премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Его сопровождал азербайджанский коллега Али Асадов и члены грузинского правительства.



В настоящее время посольство Грузии в Азербайджане работает в небольшом особняке на улице Яшара Гусейнова. Там же находится резиденция чрезвычайного и полномочного посла.]





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