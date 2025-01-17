

Алиев заявил о поддержке «Грузинской мечты»

17.01.2025 14:58





«Успех вашей партии обеспечивает стабильность на Южном Кавказе, и этот успех радует нас в ранге ваших братьев и друзей», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с глазу на глаз с Ираклием Кобахидзе во время совместных заявлений.



По его словам, одной из обсуждаемых тем на встрече с премьер-министром были вопросы связуемости и проекта Среднего коридора.



«Во время личной встречи мы обсудили связуемость и проект Среднего коридора. Наши страны тесно сотрудничают и являются партнёрами. Наше взаимодействие регулярное, и соответствующие ведомства координированно работают в этом направлении. Уверен, этот проект будет успешным. Естественно, в рамках этого проекта мы должны сохранять тесные связи с другими странами-соседями, что охватывает обширную географию. Азербайджан и Грузия будут той связью и мостом, который соединит Европу и Азию. Мы успешно реализуем это, и я знаю, что транспортная инфраструктура расширяется как в Грузии, так и в Азербайджане. Особенно это касается цифровизации, цифровизации транспортной инфраструктуры. Этот процесс идёт параллельно в обеих странах, на благо наших народов. Мы являемся сильными партнёрами и можем предложить ценные услуги другим странам.



Мы достигли многого, что будет рассмотрено в расширенном формате. Хочу также добавить, что успех вашей партии обеспечивает стабильность на Южном Кавказе. Мы, в ранге ваших братьев и друзей, рады вашему успеху и желаем вам дальнейших достижений в будущем», — отметил президент Азербайджанской Республики.





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