

Бокучава: Пусть наденут на нас наручники - Никто не боится рабов!

17.01.2025 15:17





В рамках своего визита в Брюссель я говорила о том, насколько важно приведение в действие политических посланий. Естественно, касательно Грузии о расширении речи быть не может, поскольку Иванишвили открыто объявил войну Западу, взял курс на Россию, поэтому в отношении него введены санкции и поэтому говорит о введении санкций Британия, - заявила в эфире программы «Дневной ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» председатель «Национального движения» Тина Бокучава, говоря о своем визите в Брюссель.



По ее словам, санкции ЕС против Иванишвили блокируются премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и ЕС должен использовать дипломатию, чтобы Орбана отказался от ситуативного сотрудничества с Бидзиной Иванишвили.



«На Европейской народной парламентской ассамблее мы приняли важнейшую резолюцию, которая, вероятно, ляжет в основу резолюции Европарламента. В ней говорится об укреплении политики непризнания – это краеугольный камень нашей внешней политики, а также говорится о том, чтобы ни в одной парламентской ассамблее не произошло признания т.н. нелегитимных депутатов. Также говорится об освобождении всех политических заключенных, включая президента Михаила Саакашвили, который находится в тюрьме уже четвертый год. В резолюции говорится и о новых выборах, так как это рассматривается как единственный выход для преодоления тяжелого политического кризиса и возвращения страны на путь евроатлантической интеграции. Я сказала им, как важно приводить в действие политические послания. Молдова стала членом Евросоюза через 4 года с момента начала переговоров. Сейчас переговоры начались с Украиной и Молдовой, которым уже выделили до 2 млрд евро. Можете себе представить, от какого типа помощи, в том числе финансовой, отказывается Грузия из-за российского режима Бидзины Иванишвили? Естественно, о расширении касательно Грузии не может быть и речи, поскольку Иванишвили открыто объявил войну Западу и взял курс на Россию», - сказала Бокучава.



Политик также отреагировала на инициативу «Грузинской мечты», которая предусматривает создание в законодательном органе следственной комиссии и правовую оценку периода нахождения у власти «Национального движения».



«Разговоры пришедшей к власти в 2012 году криминальной группировки о начале следственных действий против «Национального движения» неадекватны — власть сменится очень скоро, они ввели страну в изоляцию...



Пусть наденут на нас наручники, лично я и ни один другой лидер партии не боимся, мы все пережили за 12 лет. Не осталось политического лидера, против которого Бидзина Иванишвили либо не возбудил дело, либо не арестовал или не угрожал бы. В этой стране никто не боится Иванишвили - раба Путина – а после и его рабов», — заявила Тина Бокучава.





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