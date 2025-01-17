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Ираклий Кобахидзе встретился с Ильхамом Алиевым
17.01.2025 15:18
Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. В ходе встречи с глазу на глаз, состоявшейся во дворце «Загульба», президент Азербайджанской Республики поздравил главу правительства Грузии с победой правящей команды на парламентских выборах и пожелал успехов.
Было уделено внимание стратегическому партнерству между Грузией и Азербайджанской Республикой, а также проектам регионального значения, которые Грузия и Азербайджан совместно реализуют.
Было отмечено успешное сотрудничество в сферах экономики, транспорта и энергетики, а также подчеркнута важность взаимосвязуемости и роль Грузии в этом направлении.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил президента Азербайджанской Республики за прием грузинской делегации на высоком уровне и отметил, что партнерство между двумя странами имеет очень прочную основу.
Особо была подчеркнута важность мира и безопасности на Южном Кавказе. Премьер-министр еще раз подтвердил готовность Грузии и впредь вносить вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.
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