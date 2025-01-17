

Кобахидзе: Азербайджан не только хороший друг, но и очень хороший стратегический партнер

17.01.2025 15:19





«Для нас Азербайджанская Республика — это не только хороший друг, но и очень важный стратегический партнёр. Для нас приоритетным является дальнейшее углубление этого стратегического партнёрства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время совместных заявлений после встречи с глазу на глаз с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



Как отметил Кобахидзе, у него состоялась очень интересная двусторонняя встреча с президентом Азербайджана, на которой обсуждалось как двустороннее сотрудничество, так и текущие политические процессы в регионе.



«У нас была очень интересная двусторонняя встреча, на которой мы обсудили двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также рассмотрели текущие политические процессы в регионе и глобальные политические процессы. Конечно, эти политические процессы оказывают влияние на политические позиции наших стран, и в этом контексте важно совместно справляться с любыми вызовами. Именно об этом шла речь на нашей двусторонней встрече. Мир и стабильность на Южном Кавказе имеют особое значение. Мы вновь подтверждаем свою готовность внести максимальный вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, насколько это будет в наших силах», — отметил премьер-министр.



По его словам, экономическое измерение сотрудничества между Грузией и Азербайджаном имеет огромное значение.



«Президент отметил стратегические проекты, которые реализуются при участии наших двух стран, и эти проекты имеют стратегическое значение как в экономическом, так и в политическом плане. Очень важно в будущем ещё больше развивать такие проекты и инициировать новые. Для нас Азербайджанская Республика — это не только хороший друг, но и очень важный стратегический партнёр. Для нас приоритетным является дальнейшее углубление этого стратегического партнёрства, и в этом контексте экономическому сотрудничеству придаётся особое значение», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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