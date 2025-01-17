

Возле офиса Народного защитника Левана Иоселиани проходит акция протеста

17.01.2025 15:33





Возле офиса Народного защитника Левана Иоселиани проходит акция протеста.



Как заявляют участники акции, они хотят предоставить омбудсмену информацию «как о нарушениях, зафиксированных в ходе выборов, так и о травмах, полученных демонстрантами во время протестов».



Участники протеста принесли к Офису Народного защитника протоколы жалоб, составленные «Коалицией за перемены» в день выборов, и передали их в канцелярию.



«Главное требование — омбудсмен должен быть омбудсменом. Он должен знать, что он Народный защитник, а не защитник «Грузинской мечты». Вчера и позавчера он заявил, что пытки не носили систематического характера. Это абсурд, потому что он сам говорит, что встречался более чем с сотней пострадавших, и если все 100 из них повторят вам одно и то же, это означает системную пытку. Леван Иоселиани также отметил, что не верит в фальсификацию выборов, поскольку ему никто не предоставил никаких доказательств. Поэтому сегодня я собрал нарушения и доказательства, собранные только одной коалицией, и передал их в канцелярию. Я также сдам заключение ISFED. Надеюсь, он сможет найти в Google отчет ОБСЕ\БДИПЧ и прочитать его от начала до конца. Не только так, как это прочитала «Грузинская мечта» в «Имеди», — заявила лектор Тбилисского государственного университета Софио Шаманиди.





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