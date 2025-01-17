

Посольство США: Преследование людей за реализацию основных прав подрывает демократию Грузии

17.01.2025 15:34





Посольство США в Грузии комментирует судебные процессы, проходящие в Грузии над задержанными участниками проевропейских акций. В заявлении дипломатического ведомства, опубликованном в соцсети Facebook говорится:



«Представители посольства США и других дипломатических корпусов присутствовали на судебных процессах над гражданами Грузии, которые предположительно были избиты или подвергнуты насилию во время задержания и/или нахождения под стражей.



Преследование людей за реализацию ими свободы слова и основных прав подрывает справедливость, демократию и верховенство закона в Грузии», — говорится в заявлении.



Источник: СОВА

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