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Посольство США: Преследование людей за реализацию основных прав подрывает демократию Грузии
17.01.2025 15:34
Посольство США в Грузии комментирует судебные процессы, проходящие в Грузии над задержанными участниками проевропейских акций. В заявлении дипломатического ведомства, опубликованном в соцсети Facebook говорится:
«Представители посольства США и других дипломатических корпусов присутствовали на судебных процессах над гражданами Грузии, которые предположительно были избиты или подвергнуты насилию во время задержания и/или нахождения под стражей.
Преследование людей за реализацию ими свободы слова и основных прав подрывает справедливость, демократию и верховенство закона в Грузии», — говорится в заявлении.
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