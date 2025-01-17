

Задержанному активисту разрешили проститься с умершей матерью

17.01.2025 15:40





Об этом сообщила в фейсбуке сестра задержанного Манана Ахобадзе: «Сегодня утром Гио, Гиорги Ахобадзе, попрощался с матерью дома в окружении семьи. Мы рады, что смогли его увидеть».



О смерти матери Гиорги Ахобадзе стало известно 14 января, пишет Publika. Ахобадзе арестовали в ночь с 7 на 8 декабря на проспекте Царицы Тамар в Тбилиси.



В отношении него идет расследование по статье о незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств (ст. 260 УК Грузии). Мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Гиорги Ахобадзе предполагает, что наркотики ему подкинули при задержании.



Ахобадзе — врач. Он активно выступает против политики «Грузинской мечты» с весны 2023 года.



По данным НКО Social Justice Center, с начала протестов по 10 января суды рассмотрели 188 дел задержанных активистов. Всего за помощью в НКО обратились 470 человек.







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