

Бывший сотрудник департамента по правам человека МВД обвинил Народного защитника в необъективности и манипуляциях

17.01.2025 16:30





Бывший сотрудник департамента по правам человека МВД Грузии Гога Размадзе, опубликовал заявление в социальных сетях, в котором обвинил Народного защитника Левана Иоселиани в необъективности и манипуляциях и в его деле.



По словам бывшего сотрудника МВД, после закрытия его дела, Народный защитник повысил рядового сотрудника, занимавшегося расследованием – Ану Квачадзе, которая, по его словам, является подругой жены заместителя министра внутренних дел Грузии Александре Дарахвелидзе.



Ана была оперативно была назначена начальником департамента, после чего прекратила публикацию критических постов, включая темы, связанные с законом "об иноагентах".



Вторую часть дела Размадзе, связанную с компонентом свободы выражения, передали Лике Циклаури, однокурснице Дарахвелидзе, она же начальник Департамента по защите гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, чей муж, за несколько месяцев до начала рассмотрения его дела, был трудоустроен Александре Дарахвелидзе в Департамент по защите прав человека МВД без проведения конкурса.

"Народный защитник обещал, что встретится со мной, но позже исчез и даже заблокировал меня на своей странице в FB".



Суть дела Размадзе:



Гога Размадзе был уволен из МВД 10 ноября 2023 года. Он обратился в Тбилисский городской суд с требованием признать увольнение незаконным, восстановить его на работе, установить факт дискриминационного обращения и компенсировать моральный ущерб.



21 декабря 2023 года суд принял временное решение в пользу Размадзе, запретив МВД назначать на его должность другого человека до завершения судебного процесса.



Предыстория:

12 июля, будучи сотрудником МВД и начальником регионального управления департамента мониторинга прав человека, Размадзе публично заявил о дискриминации, оскорбительном и унизительном обращении со стороны заместителя начальника Генеральной инспекции МВД, а также о принуждении к даче объяснений постов в FB.



▫️Специальная следственная служба не начала расследование и перенаправила его заявление начальнику той же структуры, в которой, по утверждению Размадзе, и происходили предполагаемые нарушения.



▫️Как впоследствии рассказал Гога Размадзе в интервью RadioTavisupleba , дискриминационное обращение и нарушение прав сотрудников департамента и давления на них со стороны чиновников рангом выше, в том числе со стороны зам. министра, началось с его поста в FB об избитом ультраправыми пророссийскими группировками оператора TV Pirveli Лексо Лашкарава.

Если быть точнее, это был репост критического поста в FB протоиерея Грузинской православной церкви в Мюнхене Тамаза Ломидзе, где речь шла о смерти Лексо Лашкарава.



Размадзе рассказал, что после данного репоста начальник департамента Осадзе просил его удалить публикацию.

Размадзе отказался и ответил, что это его личное дело, что публиковать на своей странице в FB.





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