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Посольство США возмущено нацеливанием на людей за использование ими свободы выражения и фундаментальных прав
17.01.2025 17:30
Нацеливаться на людей за использование ими свободы выражения и фундаментальных прав, подрывает справедливость, демократию и верховенство закона в Грузии, - об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
«Представители посольства США и другие представители дипломатического корпуса присутствовали на судебных процессах тех граждан Грузии, которые предположительно были избиты полицией или подвергнуты насилию во время задержания или нахождения под стражей.
Нацеливаться на людей за использование ими свободы выражения и фундаментальных прав, подрывает справедливость, демократию и верховенство закона в Грузии», - отмечается в заявлении.
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