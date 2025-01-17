

Кобахидзе: Азербайджан для нас не только хороший друг, но и очень хороший стратегический партнер

17.01.2025 17:32





Азербайджан для нас не только хороший друг, но и очень хороший стратегический партнер - для нас, естественно, приоритетно углубление этого стратегического партнерства, и в этом плане экономическое сотрудничество имеет особое значение, - заявил премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Он поблагодарил президента Азербайджана за прием грузинской делегации и поздравление с победой на выборах.



На пресс-конференции Кобахидзе еще раз зафиксировал готовность грузинской стороны внести максимальный вклад в обеспечение мира и безопасности на Южном Кавказе.



«Большое спасибо, господин президент, прежде всего за ваше искреннее гостеприимство. Я хотел бы выразить вам большую благодарность, в том числе за поздравления с победой на выборах. Действительно так, наше партнерство очень важно для обеспечения безопасности, стабильности в нашем регионе, и в этом плане взаимное сотрудничество между нашими двумя государствами имеет особое значение. Вы выдающийся лидер. То, как вы заботитесь о защите национальных интересов Азербайджана и азербайджанского народа, является примером. Исходя из этого, гостить у вас - всегда особая честь для нас и для меня лично. Сегодня состоялось 10-е заседание комиссии по сотрудничеству Грузии-Азербайджана. Это была плодотворная и продуктивная встреча. Я хотел бы поблагодарить азербайджанскую сторону за организацию встречи на высоком уровне и за прием нашей делегации на высоком уровне. Эта комиссия - прекрасный формат, где мы можем обсудить дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества. Наше партнерство, наше сотрудничество имеют очень прочную основу, и это традиционная, историческая дружба между нашими народами. Именно на этой исторической дружбе основано стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном. Я уверен, и в будущем наше партнерство будет продолжаться в этом же духе.



У нас была очень интересная двусторонняя встреча, где мы обсудили как двустороннее сотрудничество между нашими странами, так и глобально протекающие политические процессы в регионе. Конечно, эти процессы оказывают влияние на политические позиции наших стран, и в этом плане важно совместно справляться с любыми вызовами и именно об этом шла речь на встрече», - заявил Кобахидзе.





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