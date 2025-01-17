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Группа парламентской дружбы Швеции-Грузии приняла решение прекратить все контакты с парламентом Грузии
17.01.2025 18:07
Группа парламентской дружбы Швеции-Грузии приняла решение немедленно прекратить все контакты с парламентом Грузии, - об этом в соцсети Х написал член парламента Швеции, комитета обороны и Парламентской ассамблеи Совета Европы Густав Готберг.
«Группа не согласна с неконституционным назначением нового президента и выступает с призывом к проведению в Грузии новых выборов. Мы стоим рядом с народом Грузии», - написал шведский депутат.
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