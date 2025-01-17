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Джо Уилсон призывает британцев санкцировать Бидзину Иванишвили и его окружение
17.01.2025 20:02
Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон призывает Великобританию к санкциям в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Об этом конгрессмен-республиканец написал в своем аккаунте в X.
«Я призываю наших британских союзников немедленно санкцировать близкого друга «Коммунистической партии Китая» Бидзину Иванишвили, ближайших членов его семьи и сеть содействующих ему! Я благодарен за то, что являюсь сопредседателем британской группы Конгресса», - написал Уилсон.
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