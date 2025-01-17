

Джо Уилсон призывает британцев санкцировать Бидзину Иванишвили и его окружение

17.01.2025 20:02





Председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон призывает Великобританию к санкциям в отношении почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. Об этом конгрессмен-республиканец написал в своем аккаунте в X.



«Я призываю наших британских союзников немедленно санкцировать близкого друга «Коммунистической партии Китая» Бидзину Иванишвили, ближайших членов его семьи и сеть содействующих ему! Я благодарен за то, что являюсь сопредседателем британской группы Конгресса», - написал Уилсон.





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