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TIG разъясняет, как будут работать санкции Великобритании, если их введут против Иванишвили
17.01.2025 20:47
Международная организация Transparency International Georgia (TIG) разъясняет, как будут работать санкции Великобритании, если их введут:
"Пятнадцать членов Палаты общин Великобритании призвали исполнительную власть ввести санкции против Бидзины Иванишвили.
Если Великобритания введет санкции против Бидзины Иванишвили и его членов семьи, почти вся бизнес-империя семьи Иванишвили окажется под воздействием финансовых санкций, так как эти компании в конечном итоге зарегистрированы на территории Великобритании (Британские Виргинские острова и Каймановы острова).
Санкции будут касаться более 95 грузинских компаний, принадлежащих семье Иванишвили, включая:
• Cartu Bank
• Cartu Foundation
• Galleria Tbilisi
• Axis Towers
• Heidelberg Cement, со-владельцем которой является Иракли Рухадзе, владелец телеканала "TV Imedi", основного пропагандистского канала партии "Грузинская мечта".
• Georgian Tourism Development Fund, который владеет отелями Иванишвили: Paragraph в Тбилиси, Шекветили и Абастумани, среди прочих.
• Poti Free Industrial Zone, со-владельцем которой является Вано Чхартишвили.
• Российская компания ООО Aqua Space, которая управляет резиденциями семьи Иванишвили в Москве.
Великобритания работает по строгому режиму санкций. Финансовые санкции, введенные Великобританией, включают замораживание активов и приостановление доступа к финансовым услугам, ресурсам и рынкам.
Великобритания включает так называемые офшорные территории, такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, где зарегистрированы компании Бидзины Иванишвили. Согласно законодательству Великобритании, санкции, введенные Великобританией, распространяются на эти офшорные территории.
Стоит отметить, что санкции обоснованы рядом причин, включая остановку процесса интеграции Грузии в ЕС, чрезмерное применение силы против мирных протестующих, подрыв демократии, содействие российскому влиянию в Грузии, а также уже введенные США санкции в отношении Бидзины Иванишвили.
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