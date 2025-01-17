

Омбудсмен объяснил, почему Мзия Амаглобели не должна находиться в предварительном заключении

17.01.2025 20:51





Народный защитник Леван Иоселиани сегодня, 17 января, выступил на телеканале «Имеди» с объяснениями, почему основатель и директор «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзия Амаглобели не должна находиться в предварительном заключении.



Ранее, Народный защитник Грузии представил в Кутаисский апелляционный суд заключение Amicus Curiae по вопросу применения меры пресечения в отношении Мзии Амаглобели.



Согласно заявлению Аппарата Народного защитника, Народный защитник надеется, что Кутаисский апелляционный суд примет во внимание правовые аргументы, представленные в заключении Amicus Curiae, и рассмотрит вопрос о применении в отношении Мзии Амаглобели соразмерной меры пресечения, которая будет обоснована конкретными угрозами, если таковые имеются.



Как отметил Леван Иоселиани в эфире телеканала «Имеди», когда суд имеет дело с журналистом, известным общественности, он должен уделять больше внимания стандарту доказательств, на основании которого он принимает решения.



«Несколько часов назад я подписал заключение amicus curiae, в котором мы оценили документ, полученный судом первой инстанции, и сочли необходимым передать его в апелляционный суд, чтобы он мог лучше изучить доказательства на основе которого было принято решение о задержании. Лишение свободы является самой строгой мерой пресечения. Закон предусматривает множество других мер до тюремного заключения, включая залог и поручительство. Насколько мне известно, была предложена довольно большая сумма залога, но суд все равно отказал. Я не буду сейчас говорить о законности решения суда. Для меня важен стандарт, который суд должен принять во внимание. Для меня важен стандарт, который суд должен принять во внимание. Достаточно ли доказательств, представленных обвинением, для оправдания тюремного заключения и не рассматривают ли какие-либо другие меры в качестве гарантии, позволяющей избежать риска побега или уничтожения доказательств? Когда мы имеем дело с журналисткой, женщиной, которая довольно известна общественности, суд должен уделять больше внимания стандарту доказательств, которые он будет использовать», — сказал Леван Иоселиани.



Кроме того, он упомянул, когда был принят конкретный закон, по которому сейчас обвиняется Мзия Амаглобели, и перечислил другие более тяжкие преступления, которые, как и статья о нападении на сотрудника полиции, предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.



Как пояснил Иоселиани, исходя из контекста, если суд будет более снисходителен при вынесении решения по делу Амаглобели, это пойдет на пользу текущим процессам.



«В отношении наших обращений существуют разная практика. Бывают случаи, когда наше мнение учитывается.<…> Это не рядовой случай, он достаточно громкий, касается журналиста и заслуживает большего внимания. Не будем забывать и саму статью, на основании которой была арестована госпожа Мзия Амаглобели. За действия, которые вменяют ей в вину, статья 353 довольно тяжкая. Наказание за нападение на сотрудника полиции составляет от 4 до 7 лет, но, смотря какое нападение.<…>



Я также хотел бы сказать, что я не оправдываю нанесение ударов сотруднику полиции или любое насилие, это неприемлемо, однако аналогичные наказания предусмотрены за грабеж, а также за распространение информации о чужой частной жизни, унижение и бесчеловечное обращение. Минимальный срок наказания — 4 года. Давайте также вспомним, когда была введена эта норма – введение этого закона совпало с периодом после 26 мая, при предыдущей власти. По моему мнению, весь этот контекст необходимо учитывать. Исходя из этого, мы, конечно, направили юридическое обоснование. На фоне высокой политической температуры, поляризации и противоречий, существующих в обществе, я думаю, что если бы подход суда был более мягким, это больше способствовало бы [урегулированию] этих процессов», — указал Омбудсмен.



Учредительница и медиаменеджер «Netgazeti» и «Batumelebi» Мзия Амаглобели была дважды арестована в ночь с 11 на 12 января. В первый раз после наклеивания на стену здания протестного стикера «Бастует Грузия», во второй раз — за пощечину начальнику полиции Батуми Ираклию Дгебуадзе. Инциденту предшествовало противостояние между участниками протестной акции и полицией.



Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, подразумевающей нападение на полицейского, ей грозит срок от 4 до 7 лет.





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