

Саакашвили о парадоксах протестов в Грузии: «Борцы за свободу, оправдывают мое заключение»

17.01.2025 21:05





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «удивительным и парадоксальным» отношение участников текущих протестных акций к его заключению.



«Знаете, что меня удивляет? Те люди, которые требуют освобождения политзаключенных, которые борются за свободу слова, оправдывают мое несправедливое заключение, закрывают глаза на это или же, наоборот, требуют еще более строго заключения и у них категорическая аллергия, если я говорю свое слово. Разве это не удивительно и парадоксально?», — заявил Саакашвили, выступая сегодня на судебном заседании по «делу о пиджаках». Экс-президент участвовал в процессе дистанционно, из клиники «Вивамед», куда его перевели из тюрьмы из-за ухудшения состояния здоровья после продолжительной голодовки весной 2022 года.



Саакашвили уверен, что мог бы сыграть важную роль в нынешних протестах, не помешав единству оппозиции.



«Единство оппозиции очень важно. Единство оппозиции – это не конкурс красоты из отдельно взятых политиков. Конечно же, это единство вокруг нашего народа. В этих действиях уже практически родилась новая Грузия и те, кто желает видеть меня за решетками, не понимают, что, если бы я стоял и у меня была бы честь, быть среди вас на улицах Тбилиси, Батуми, Зугдиди, Кутаиси, я бы помог вам намного раньше и все бы оставалось мирно, потому что у меня есть опыт в этом, наверное, самый большой опыт», — заявил политик.



Он добавил, что, несмотря на отношение демонстрантов к его персоне, «преклоняется перед отвагой каждого из них».



«Я тоже пожертвовал собой, чтобы Грузия встала на ноги. Я всегда позитивно смотрел на будущее Грузии», — сказал он.







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