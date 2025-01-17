

Саакашвили: Мужество Мзии Амаглобели является символом новой Грузии

17.01.2025 21:10





Третий президент Грузии выражает солидарность с соучредителем и директором информационных изданий Netgazeti и Batumelebi. Как заявил Михаил Саакашвили во время дистанционного подключения к судебному процессу по его делу, «мужество Мзии Амаглобели является символом новой Грузии».



«Мзию Амаглобели в последний раз задержал Аслан Абашидзе, потому что она всегда была носителем правды и создала такие замечательные СМИ, как Netgazeti и Batumelebi.



Я хочу вам сказать, что мужество этой женщины является символом новой Грузии, как и мужество политзаключенных. Я хочу сказать им, если они меня смотрят, что я восхищаюсь их идеями, их идеализмом, патриотизмом, упорством, мужеством и оптимизмом, и их верой в то, что все эти кошмары скоро останутся в прошлом.



Они – пленные, они являются, как и я, жертвами преступного синдиката», — заявил Саакашвили.



Напомним, ночью 12 января после задержания за расклеивание стикера на здание основатель и директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели была отпущена, однако, по её же словам, в результате давки она ощутила боль в руке и, взмахнув ею, нечаянно ударила полицейского, который, как выяснилось позднее, оказался начальником полиции Батуми.



В МВД Грузии подтвердили, что Амаглобели задержана по статье 353 Уголовного кодекса, что подразумевает нападение на сотрудника полиции.



Позже Батумский городской суд приговорил Мзию Амаглобели к предварительному тюремному заключению в качестве меры пресечения.





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