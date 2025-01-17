

Прокурор: Саакашвили скрыто использовал средства Спецслужбы государственной охраны как карманные деньги

17.01.2025 21:17





Михаил Саакашвили поставил себя выше закона, скрыто используя средства Службы государственной охраны как карманные деньги, - заявил прокурор Георгий Муджири, выступая с заключительным словом по делу третьего президента Грузии и бывшего главы Службы государственной охраны Теймураза Джанашия, обвиняемых в растрате бюджетных средств.



По словам Муджири, Саакашвили и Джанашия разработали коррупционную схему и тратили средства государственного бюджета в личных целях.



«Многочисленные рассмотрения по делу Теймураза Джанашия и Михаила Саакашвили завершились. Обвинение подытожило и проанализировало взаимосогласованные доказательства, представленные в суде. Рассмотрение этих доказательств привело нас к единственному выводу: Михаил Саакашвили и Теймураз Джанашия создали коррупционную схему, они уличены в коррупционном преступлении. Они использовали средства государственного бюджета для своей роскоши и создания комфорта для своего окружения.



За 3 года и 9 месяцев было потрачено более 9 миллионов. Здесь в основном были представлены состав правительства, политики того времени и люди, связанные с ними, Тина Бокучава, Софо Нижарадзе и Иванна Мелай, и другие физические лица- нерезиденты, которые не являлись гостями и их деятельность не могла быть связана с государственной деятельностью. Единый анализ этих расходов приводит к единственному выводу, что ни один тетри из израсходованных 9 миллионов лари не послужил легитимным интересам страны», - заявил прокурор.



Для справки, по данному делу, известному обществу как т.н. дело о пиджаках, вместе с Михаилом Саакашвили обвиняется и бывший начальник Специальной службы охраны Теймураз Джанашия. Прокуратура вменяет обвиняемым растрату бюджетных денег в крупном размере группой лиц. Речь идет о 9 миллионах лари.





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