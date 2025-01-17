

Георгий Вашадзе будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа

17.01.2025 21:29





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба партии.



По их данным, Георгий Вашадзе отправляется на инаугурацию по приглашению республиканцев.



Как известно, 20 января на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры коалиции «Сильная Грузия».





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