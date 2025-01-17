|
|
|
Георгий Вашадзе будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа
17.01.2025 21:29
Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По их данным, Георгий Вашадзе отправляется на инаугурацию по приглашению республиканцев.
Как известно, 20 января на инаугурации Дональда Трампа будут присутствовать пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры коалиции «Сильная Грузия».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна