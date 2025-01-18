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Саломе Зурабишвили встретилась с будущим госсекретарем США Марко Рубио и будущим секретарем обороны Питом Хегсетом
18.01.2025 11:28
Пятый президен Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу будущим государственным секретарем США Марком Рубио, - об этом на своей странице в Х сообщил председатель Хельсинкской комиссии, конгрессмен Джо Уилсон (Республиканская партия).
«Я благодарен за встречу между двумя большими патриотами своих стран – президентом Грузии Саломе Зурабишвили и государственным секретарем Марко Рубио, по защите сильных взаимоотношений между США и Америкой и победе над режимом Иванишвили», - пишет Уилсон.
По его сведениям Саломе Зурабишвили встретилась и с будущим секретарем обороны Питом Хегсетом.
«Встреча между президентом Саломе Зурабишвили и будущим секретарем обороны Питом Хегсетом получилась замечательной. Мир вернулся посредством силы», - пишет конгрессмен.
По его же информации, он познакомил Саломе Зурабишвили с младшим сыном избранного президента США Дональда Трампа.
«Я благодарен за то, что познакомил президента Саломе Зурабишвили с сыном президента США Дональдом Трампом младшим. Два удивительных человека, работающие для того, чтобы делать много добрых дел по всему миру», - отметил конгрессмен.
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