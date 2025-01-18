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Зурабишвили: Акции протеста в Грузии и Сербии – это борьба за свободу, демократию, независимость и против господства России
18.01.2025 12:43
5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала вчерашнюю акцию протеста в Сербии.
Как пишет в социальной сети Зурабишвили, акции протеста в Грузии и Сербии являются борьбой за свободу.
«Акции протеста в Грузии и акции протеста в Сербии являются одной и той же борьбой за свободу, демократию, независимость и против господства России», - пишет в социальной сети 5-ый президент Грузии.
Напомним, что масштабные акции протеста в Сербии были начаты после того, как на железнодорожной станции в городе Нови Сад произошло обрушение потолка, унесшее жизни 15 человек. На вчерашней акции демонстранты выступили против президента страны Александара Вучича, а также с требованием о проведении всеобщей забастовки.
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