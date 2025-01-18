

«Единая нейтральная Грузия» подала иск в Генпрокуратуру на оппозицию, обвинив ее в шпионской деятельности

18.01.2025 13:04





Основатель общественного движения «Единая нейтральная Грузия» Вато Шакарашвили подал иск в Генеральную прокуратуру. Он заявляет, что дело касается выявления действующей в стране шпионской сети и требования расследовать ее деятельность. По его словам, иск охватывает различные преступления, совершенные оппозицией с 2012 года.



По разъяснению «Единой нейтральной Грузии», в случае принятия иска против оппозиционных партий должно быть начато расследование как минимум по семи статьям УК.



«Эти статьи подразумевают совокупность преступлений, направленный против конституционного строя и основ безопасности Грузии. Эти деяния охватывают примерно семь статей УК, которые организации, называемые четырьмя оппозиционными партиями, то есть шпионскими сетями, совершали против национальных интересов нашей страны на протяжении многих лет», — заявил Шакарашвили.







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