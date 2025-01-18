

Совершено нападение на одного из лидеров партии «Лело» Сабу Буадзе

18.01.2025 18:21





По заявлению одного из лидеров оппозиционной политической партии «Лело» Сабы Буадзе, на него и руководителя организации Рамаза Мандария совершили внезапное нападение двое неизвестных.



Как заявил в беседе с агентством «Интерпрессньюс» Саба Буадзе, сначала нападавшие нанесли им словесные оскорбления, а затем ударили Рамаза Мандария сумкой по лицу.



Вместе с тем, по словам Буадзе, у одного из нападавших был нож.



«Мы шли по улице, когда словесными оскорблениями нас встретили двое неизвестных и, фактически, напали на нас. Они встретили нас руганью, упоминая при это мои имя и фамилию, а, когда получили ответ, все это переросло в физическое противостояние, в котором они применили камни. В руководителя нашей сабурталинской организации Рамаза Мандария бросили камень. У одного из нападавших был нож, что запечатлено на опубликованном мной видео, на том же видео хорошо слышно, как этот человек угрожает мне, обращаясь по фамилии. Они получили надлежащий ответ, так же, как получат надлежащий ответ от общества и создатели этого позорного, насильственного режима за все, что они сделали этой стране. Наше пересечение или встреча с этими людьми напрямую началась с упоминания моих имени и фамилии, а также бранью в мой адрес.



Мы вышли на улицу после встречи в штабе, когда встретили нападавших, один из них ударил Рамаза Мандария сумкой по лицу. Сотрудники полиции прибыли только сейчас, до этого они провели время с нападавшими, опросили их, те не убежали. Эти люди запечатлены на видео, если захотят их опознать, установить их личности и обстоятельства происшествия, очень просто, однако, у полиции, конечно же, это не интересует, так как она на стороне власти, подстрекает и прикрывает насилие. Я не удивлюсь, если в этой стране, где ежедневно случается подобный абсурд, эти люди будут объявлены потерпевшими, а нападавшими - мы», - заявил Буадзе.





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