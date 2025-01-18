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Зурабишвили: Я передала будущим ключевым лицам администрации Трампа требование грузинского народа
18.01.2025 19:54
На прединаугурационном приеме я передала будущим ключевым лицам администрации Трампа срочное требование грузинского народа: новые, свободные и честные выборы, - об этом на своей странице в Х пишет 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.
„По приглашению Дональда Трампа-младшего, я была удостоена чести побывать на прединаугурационном приеме „Республиканской партии“. Я использовала эту возможность для того, чтобы передать ключевым лицам, ответственным за принятие решений, будущей администрации Трампа срочное требование грузинского народа: необходимость новых, свободных и честных выборов,” – пишет Зурабишвили.
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