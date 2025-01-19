

Зурабишвили: Завтра Грузия может стать либо большим успехом Америки, либо большой проблемой в регионе Кавказа

19.01.2025 12:01





Завтра Грузия может стать либо большим успехом Америки, либо большой проблемой в регионе Кавказа, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью американскому телеканалу Fox News.



«Эти встречи [с будущими членами администрации Трампа] не были официальными, эти встречи происходили на приемах перед инаугурацией, чтобы привлечь их внимание к Грузии и начать первые контакты. Поскольку Грузия завтра может стать либо большим успехом, либо большой проблемой для Америки в регионе Кавказа, где Россия всегда хочет доминировать. Это всегда было целью Российской империи, потом Советского Союза, а теперь России.



И Россия испытывает новую стратегию в отношении Грузии, а также Румынии, Молдовы и других стран, которая состоит в выигрыше сфальсифицированных выборов в этих странах и назначении на месте марионеточных режимов, и не заботит демократия, конституция, они просто хотят верные режимы.



Это будет вопрос для следующей администрации [США]. Конечно, в течение 30 лет Америка поддерживала Грузию, Грузия была одним из крупнейших получателей американской помощи, поскольку представляет стратегический интерес – энергетические, торговые маршруты, путь к Центральной Азии, а также страна, которая была по существу оплотом демократии и общих ценностей.



Грузия, наряду с Арменией – мы говорим, что мы древнейшие, они говорят, что древнейшие они – но обе - древнейшие христианские государства мира и это прочно нас связывает. И мы были оплотом демократии в этом широком регионе. Нам нужна Америка, но думаю, что и мы нужны Америке», - заявила Зурабишвили.





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