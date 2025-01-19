

Представители Народного защитника посетили девять человек, задержанных в административном порядке

19.01.2025 15:19





В течение ночи и сегодня представители Народного защитника посетили девять человек, задержанных в административном порядке, сообщает офис Народного защитника Грузии.



Как говорится в заявлении, опубликованном в Facebook, некоторые из задержанных заявили о неэтичном обращении и словесных оскорблениях со стороны полиции, а двое сообщили о возможном применении к ним чрезмерной силы и жестоком обращении со стороны полиции.



«Общественности известно, что Народный защитник уже отреагировал на закон о запрете ношения масок (что граждане, посещающие учреждения ночью, указывают как одно из оснований для задержания) и пояснил, что, хотя подобные ограничения знакомы многим западным странам, однако в большинстве случаев, как законодательство этих стран, так и международные стандарты прав человека и правоприменительная практика Европейского суда по правам человека указывают, что такой запрет не является безусловным и всеобъемлющим. Важно, чтобы законодательство поддерживало баланс между свободой выражения и интересами безопасности», — говорится в информации Народного защитника.







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