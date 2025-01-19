

Президент Грузии рассказала о содержании беседы с Трампом в Париже

19.01.2025 16:51





Cаломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, рассказала Fox News о деталях беседы с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже.



Она заявила, что сказала Трампу о том, что Грузии необходима поддержка против попыток «Грузинской мечты» увести страну с евроатлантического пути.



«Именно об этом я ему сказала – что Грузии сегодня нужна поддержка, пока все это не переросло в открытый кризис. Вот уже 53 дня люди протестуют на улицах, выступая против попыток правительства, не имеющего полномочий и действующего вопреки Конституции, увести Грузию с евроатлантического пути. Вот здесь нам нужна поддержка Америки», — отметила она.



Зурабишвили сообщила, что Трамп ответил, что был Грузии (в период правления команды Саакашвили — ред.) и высоко ценит дружбу между Грузией и США. Пятый президент уверена, что Трамп станет «более надежным союзником Грузии, когда наша страна будет в этом больше всего нуждаться и когда Грузия должна будет оказаться в центре внимания американцев».



На напоминание журналистки о том, что одной из первых инициатив Трампа в должности президента США будет телефонный разговор с Владимиром Путиным, президентом России, Зурабишвили ответила, что посоветовала бы Трампу заявить российскому президенту о том, чтобы тот убрал «руки прочь от Грузии, руки прочь от Кавказа! Потому что это – сфера интересов западных стран».



Зурабишвили считает, что регион Кавказа больше не будет находиться под властью России и что Кавказу необходимо предоставить возможность существовать самостоятельно.



«Европейские ценности всегда были здесь в центре внимания, а Грузия – страна с очень активным гражданским обществом, которое хочет быть частью сообщества с теми ценностями, которые представляют Европа и США. Так что руки прочь от Грузии!», — подчеркнула она.



Зурабишвили считает, что американцы должны учитывать риски, связанные с отношениями грузинского правительства с РФ, Ираном и Китаем. Это, подчеркнула она, означает, что Америка «потеряет свои стратегические интересы в центре кавказского региона».



«И это касается не только Кавказа – проблема касается и Черноморского региона. Одной из главных целей агрессивной войны, развязанной против Украины, является Черное море. Той же цели служат попытки фальсификации выборов в Румынии и Молдове. Черное море – стратегическое пространство для Америки. У нас есть крупные порты на Черном море, которые можно было бы передать Китаю. Именно такой план и реализует де-факто правительство, находящееся сейчас у власти в Грузии. Таким образом, в этом регионе, наряду с интересами США, на карту поставлены и интересы Европы», — заявила пятый президент Грузии.



Напомним, торжественная церемония вступления в должность Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года — не снаружи, как было заявлено ранее, а внутри здания Капитолия в Вашингтоне.



На инаугурацию Зурабишвили пригласил конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.



Источник: SOVA

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