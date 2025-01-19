

Зурабишвили советует Трампу напомнить Путину, что Кавказ — «сфера интересов» Запада

19.01.2025 16:55





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, в интервью Fox News сказала, что советует новоизбранному президенту США Дональду Трампу напомнить президенту РФ, что Кавказ — это «сфера интересов западных стран».



Так политик отреагировала на напоминание журналистки о том, что одной из первых инициатив Трампа в должности президента США будет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Зурабишвили считает, что регион Кавказа больше не будет находиться под властью России и что Кавказу необходимо предоставить возможность существовать самостоятельно.



«Руки прочь от Грузии, руки прочь от Кавказа! Потому что это – сфера интересов западных стран. Этот регион больше не будет находиться под властью России. Кавказу необходимо предоставить возможность существовать самостоятельно, как это было на протяжении веков, когда он был местом встречи различных цивилизаций. Европейские ценности всегда были здесь в центре внимания, а Грузия – страна с очень активным гражданским обществом, которое хочет быть частью сообщества с теми ценностями, которые представляют Европа и США. Так что руки прочь от Грузии!», — подчеркнула она.



Зурабишвили считает, что американцы должны учитывать риски, связанные с отношениями грузинского правительства с РФ, Ираном и Китаем. Это, подчеркнула она, означает, что Америка «потеряет свои стратегические интересы в центре кавказского региона».



«И это касается не только Кавказа – проблема касается и Черноморского региона. Одной из главных целей агрессивной войны, развязанной против Украины, является Черное море. Той же цели служат попытки фальсификации выборов в Румынии и Молдове. Черное море – стратегическое пространство для Америки. У нас есть крупные порты на Черном море, которые можно было бы передать Китаю. Именно такой план и реализует де-факто правительство, находящееся сейчас у власти в Грузии. Таким образом, в этом регионе, наряду с интересами США, на карту поставлены и интересы Европы», — заявила пятый президент Грузии.



Источник: SOVA

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