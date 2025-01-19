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Кавелашвили помиловал 613 заключенных в связи с праздником Крещения Господня
19.01.2025 20:13
Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня.
«Применение президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов.
Благодаря исключительно гуманному отношению помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества», — говорится в сообщении президента в социальных сетях.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что власти намерены помиловать заключенных, в том числе рецидивистов. По мнению пользователей, это делается для высвобождения мест для задержания участников протестных акций.
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