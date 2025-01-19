

Кавелашвили помиловал 613 заключенных в связи с праздником Крещения Господня

19.01.2025 20:13





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили помиловал 613 осужденных в связи с праздником Крещения Господня.



«Применение президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов.



Благодаря исключительно гуманному отношению помилованные получили возможность вернуться в свои семьи и вновь стать полноценными членами общества», — говорится в сообщении президента в социальных сетях.



Ранее в социальных сетях сообщалось, что власти намерены помиловать заключенных, в том числе рецидивистов. По мнению пользователей, это делается для высвобождения мест для задержания участников протестных акций.





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