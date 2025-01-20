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Трамп вводит ограничения на иммиграцию


20.01.2025   11:57


За день до инаугурации, на встрече со сторонниками, вновь избранный президент США Дональд Трамп заверил, что исполнит главное обещание предвыборной кампании и введет ограничения на иммиграцию, - указанную информацию распространяет Reuters.

«Завтра, до заката, вторжение в нашу страну прекратится. Это огромный политический шаг в истории Америки, и 75 дней назад мы добились самой эпической политической победы, которую когда-либо видела наша страна. С завтрашнего дня я начну действовать с исторической скоростью и разрешу каждый из кризисов, стоящих перед нашей страной», - заявил Трамп.

Reuters также пишет, что Дональд Трамп повторил свое предвыборное обещание в связи осуществлением самой большой депортации в истории США, что нанесет ущерб миллионам мигрантов.

Напомним, что церемония инаугурации президента Трампа состоится уже сегодня.


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