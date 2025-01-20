

Манджгаладзе: цивилизованный мир признает режим Бидзины Иванишвили нелегитимным

20.01.2025 12:22





То, что "Грузинская мечта" не была приглашена на инаугурацию президента США Дональда Трампа, значит, что цивилизованный мир признает режим Бидзины Иванишвили нелегитимным,- указанное заявление сделал один из лидеров "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.



По его словам, нынешние грузинские власти не смогут урегулировать отношения с США, так как "являются проводниками интересов России и Китая".



"Вместе них на инаугурации представлена президент Грузии Саломе Зурабишвили, также там находится Георгий Вашадзе и представители других грузинских оппозиционных партий. Это значит, что нынешние власти не имеют признания и поддержки со стороны нашего стратегического партнера - США. Что касается инаугурации и новой администрации США, исходя из заявлений Трампа и его команды, они намерены проводить очень активную внешнюю политику. Указанная активность будет и на Кавказе, и пусть никто не заблуждается и не говорит, что американское влияние в этом регионе сократится или США выйдут с Кавказа, для Грузии будут созданы хорошие условия, она будет больше защищена, свобода будет еще больше гарантирована. Произойдет наоборот, США отсюда не выйдут. Штаты заявляют о том, что там, где прослеживаются интересы Китая и России, они будут противостоять им. Я уверен, что США не намерены уступать Грузию китайскому и российскому влиянию. Поэтому, ожидание, создаваемое "Грузинской мечтой" о том, что Трамп придет, и мы все наладим, является напрасным. Не смогут они ничего наладить, так как являются проводниками интересов Китая и России", - заявил Манджгаладзе.



По его оценке, главное, чтобы не была осуществлена политическая сделка, и Грузию не уступили России и Китаю в качестве сферы влияния.





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