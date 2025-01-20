

Трамп планирует опубликовать материалы, связанные с убийствами Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

20.01.2025 12:25





Дональд Трамп планирует опубликовать материалы, связанные с убийствами Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, после своей инаугурации.



Избранный президент США сделал это заявление во время встречи со сторонниками в Вашингтоне.



«Мы намерены опубликовать оставшиеся записи, касающиеся убийств президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга, а также других тем, представляющих для нас большой общественный интерес. Все это будет обнародовано», — заявил Дональд Трамп.







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