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Трамп планирует опубликовать материалы, связанные с убийствами Джона Ф. Кеннеди, Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга


20.01.2025   12:25


Дональд Трамп планирует опубликовать материалы, связанные с убийствами Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, после своей инаугурации.

Избранный президент США сделал это заявление во время встречи со сторонниками в Вашингтоне.

«Мы намерены опубликовать оставшиеся записи, касающиеся убийств президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга, а также других тем, представляющих для нас большой общественный интерес. Все это будет обнародовано», — заявил Дональд Трамп.


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