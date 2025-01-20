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Кобахидзе: Я убежден, этот год станет успешным как для правительства Грузии, так и для страны в целом
20.01.2025 12:27
У нас 4-летний план, программа, осуществление которой начинается в текущем году, и мы должны сделать все для того, чтобы четко был выполнен каждый её пункт, - указанное заявление сегодня на заседании правительства Грузии сделал премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
По его словам, текущий год станет успешным как для правительства Грузии, так и для страны в целом.
«В текущем году проводится первое заседание правительства, хочу всем пожелать успехов в 2025 году. Я убежден, этот год станет успешным как для правительства Грузии, так и для страны в целом. За это на нас возлагается особая ответственность. У нас 4-летний план, программа, осуществление которой начинается в текущем году, и мы должны сделать все для того, чтобы четко был выполнен каждый её пункт. Особо хочу поприветствовать господина Шалву Гоголадзе, который впервые присутствует на заседании правительства в ранге министра, и хочу пожелать ему успехов на позиции министра. Успех спорта является особенно важным для нашей страны», - заявил премьер.
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