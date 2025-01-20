

Правительство планирует повысить качество образования в вузах Грузии до европейского

20.01.2025 13:07





Правительство Грузии планирует реформировать систему высшего образования, повысив качество до европейского.



Премьер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что для работы над реформой университетов будет создана правительственная комиссия. Ее возглавит советник премьера Леван Изория, в прошлом — посол Грузии в Германии, замглавы МВД Грузии, глава Минобороны Грузии, секретарь Совбеза, глава Службы внешней разведки.



«В перспективе четыре года мы должны качественно преобразовать университетскую систему высшего образования в нашей стране. Сегодня, как вы знаете, качество высшего образования в нашей стране неудовлетворительное.



Ресурсы в этом направлении очень велики. Мы должны максимально задействовать все ресурсы, чтобы через четыре года получить качественно обновленную систему.



Вполне возможно, что через четыре года грузинский студент получит в Грузии высшее образование такого же качества, как и в европейских странах», — заявил Кобахидзе.



Для этого, отметил премьер, будет разработан план. Этим займется правительственная комиссия.



Заместителем главы правительственной комиссии Левана Изория будет глава Минобразования Александр Цуладзе.



«Ни один день или неделя не должны быть потрачены впустую. Нам потребуется интенсивная работа для достижения цели, поставленной на 4 года», — заключил Кобахидзе.





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