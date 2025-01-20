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Кобахидзе оказался посвящен в амбициозный план Дональда Трампа
20.01.2025 13:08
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе на первом в 2025 году заседании правительства пожелал успехов Дональду Трампу на должности президента США одержать победу над Deep State (глубинное государство — ред.).
Премьер подчеркнул, что Грузия желает начать отношения с США с «чистого листа» и надеется, что в этом направлении будут «значительные успехи»: «2025 год с этой точки зрения будет очень важным», отметил он.
Кобахидзе отметил важность дня инаугурации Дональда Трампа и назвал его вступление в должность «переломным моментом» для США.
«У президента Трампа очень амбициозный план — план поражения Deep State, и мы хотим пожелать президенту Трампу успехов в этом деле. Успех в этой борьбе будет иметь решающее значение для нормализации отношений Грузии-США.
У нас большие надежды на то, что эта борьба завершится победой президента Трампа, что будет способствовать обеспечению спокойствия в мире, конкретно в нашем регионе, а также посодействует распространению правильных и здоровых ценностей — вместо тех ценностей, которые распространялись в предыдущие 4 года активно в масштабах всего мира», — заявил он.
Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что предыдущие 4 года были достаточно сложными как для Грузии, так и в целом для всего мира.
«Имел место не один кризис; продолжается война в Украине, на Ближнем Востоке; в Европе — тяжелый экономический кризис; псевдолиберальная пропаганда за эти 4 года еще более разширилась; либеральный фашизм, который является проблемой не только нашей страны, но и проблемой разных стран, — получил новое развитие.
<…> Конкретно в нашей стране были 4 попытки устроить революцию. Не было спокойствия в мире, не было спокойствия и в нашей стране. Мы надеемся, что следующие четыре года будут существенно другими, более спокойными для мира, и это должно отразиться на <ситуации> в нашей стране», — подчеркнул премьер.
Добавим также, что до инаугурации Дональд Трамп пообещал в первый же день пребывания на посту главы государства подписать множество указов, заявив сторонникам, что в ближайшие часы после принятия присяги он будет действовать с «исторической скоростью и силой». Выступая перед многотысячной толпой на «Митинге победы» в Вашингтоне, Трамп рассказал о ближайших четырех годах и отпраздновал свою победу на ноябрьских выборах над демократами.
Ожидается, что 20 января Трамп подпишет более 200 исполнительных распоряжений. В это число войдут исполнительные приказы, которые имеют юридическую силу, и другие президентские распоряжения, например, прокламации, которые обычно таковыми не являются.
«Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я приму присягу», — заявил будущий президент.
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