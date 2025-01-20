

Грузия лидирует в Европе по числу праздничных выходных дней в 2025 году

20.01.2025 13:20





Грузия лидирует по числу праздничных выходных дней в Европе — 18, включая Пасхальные праздники, пишет bm.ge.



Для справки: в странах Европы в среднем 11 праздничных выходных дней в году. Больше всего у Словакии — 15, а меньше всего в Нидерландах — всего семь.



Помимо официальных праздников, глава правительства Грузии имеет право объявлять дополнительные выходные. Так, в январе, для госслужащих было добавлено целых пять выходных дней, и получились длинные новогодние выходные до 13 января.



С этого года добавился новый государственный праздник и выходной день — 17 мая, День святости семьи и уважения родителей. Это предусмотрено так называемым анти-ЛГБТ законом «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», в противовес Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией.



Список официальных праздников Грузии на 2025 год:

Январь

1 января — Новый год

2 января — Новый год

7 января — Рождество

19 января — Крещение



Март

3 марта — День матери

8 марта — Женский день



Апрель

9 апреля — День нацинального единства, гражданского согласия и памяти погибших за Родину

18 апреля — Страстная пятница

19 апреля — Великая суббота

20 апреля — Пасха

21 апреля — День поминовения усопших



Май

9 мая — День победы над фашизмом

12 мая — День памяти Андрея Первозванного

17 мая — День святости семьи

26 мая — День независимости Грузии



Август

28 августа — День успения Пресвятой Богородицы



Октябрь

14 октября — Мцхетоба



Ноябрь

23 ноября — Гиоргоба



В 2025 году из 18 праздников три дня выпадают на воскресенье и три — на субботу.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





