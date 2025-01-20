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Грузия лидирует в Европе по числу праздничных выходных дней в 2025 году
20.01.2025 13:20
Грузия лидирует по числу праздничных выходных дней в Европе — 18, включая Пасхальные праздники, пишет bm.ge.
Для справки: в странах Европы в среднем 11 праздничных выходных дней в году. Больше всего у Словакии — 15, а меньше всего в Нидерландах — всего семь.
Помимо официальных праздников, глава правительства Грузии имеет право объявлять дополнительные выходные. Так, в январе, для госслужащих было добавлено целых пять выходных дней, и получились длинные новогодние выходные до 13 января.
С этого года добавился новый государственный праздник и выходной день — 17 мая, День святости семьи и уважения родителей. Это предусмотрено так называемым анти-ЛГБТ законом «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», в противовес Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией.
Список официальных праздников Грузии на 2025 год:
Январь
1 января — Новый год
2 января — Новый год
7 января — Рождество
19 января — Крещение
Март
3 марта — День матери
8 марта — Женский день
Апрель
9 апреля — День нацинального единства, гражданского согласия и памяти погибших за Родину
18 апреля — Страстная пятница
19 апреля — Великая суббота
20 апреля — Пасха
21 апреля — День поминовения усопших
Май
9 мая — День победы над фашизмом
12 мая — День памяти Андрея Первозванного
17 мая — День святости семьи
26 мая — День независимости Грузии
Август
28 августа — День успения Пресвятой Богородицы
Октябрь
14 октября — Мцхетоба
Ноябрь
23 ноября — Гиоргоба
В 2025 году из 18 праздников три дня выпадают на воскресенье и три — на субботу.
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