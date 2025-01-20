

«Грузинская мечта» хочет помиловать 6-7% заключенных

20.01.2025 13:27





613 помилованных – это не много, а мало, процесс должен продолжаться, так как речь идет о 6-7% -заключенных - мы считаем, что этого не достаточно, и процесс должен продолжаться, - указанное заявление, комментируя помилование заключенных от 19 января, сделал депутат от «Грузинской мечты», председатель комитета по вопросам интеграции с Европой Леван Махашвили.



По его словам, «президентское помилование коснулось только лиц, совершивших незначительные преступления».



По его же заявлению, Михаил Кавелашвили руководствовался следующими критериями: поведение заключенных, насколько тяжким было совершенное ими преступление, не будут ли в результате помилования нарушены права потерпевших, а также возможная угроза общественному порядку.



„Вообще, процесс помилования начинается с писем, заявлений заключенных, о том, что они признают совершенное преступление и хотят быть помилованными. Именно так начинается указанный процесс, а не таким образом, что кем-либо объективно или субъективно проходит отбор заключенных.



613 помилованных – это не много, а мало, процесс должен продолжаться, так как речь идет о 6-7% -заключенных, с учетом же европейского стандарта, количество заключенных в нашей стране по-прежнему остается высоким.



Когда процесс помилования завершится, и эти люди выйдут на свободу, у нас останется около 8 500 заключенных, что является очень высоким показателем. Скажу больше, забота и работа над этим продолжится и в будущем, с тем чтобы в разной форме исправительные учреждения покинуло больше арестантов“, - заявил Махашвили.





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