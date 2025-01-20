

Иванишвили подает в суд на банк Julius Baer

20.01.2025 13:31





Бидзина Иванишвили подает иск против Julius Baer. Об этом сообщает адвокат почетного председателя партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили Лаша Каландадзе.



«Как хорошо известно заинтересованным сторонам, Бидзина Иванишвили уже почти 10 лет ведет судебные споры против Credit Suisse и связанных с ним юридических лиц в различных юрисдикциях.



Сообщаем, что судебный процесс в Сингапуре против Credit Suisse завершился успешно. Что касается дела на Бермудских островах, которое было успешно завершено в первой и второй инстанциях, то его рассмотрение в суде последней инстанции запланировано на лето 2025 года. В Швейцарии также начинаются гражданские процессы (в Швейцарии предметом споров является компенсация сумм, которые не были покрыты после судебных процессов в Сингапуре и на Бермудских островах). Об этапах и результатах этих судебных споров общественность будет проинформирована.



Заинтересованным сторонам напоминаем, что большая часть активов, спасенных от незаконных действий Credit Suisse, была переведена в другой швейцарский банк (Julius Baer), в том числе на счета, на которые должны были поступить средства из хедж-фондов.



Следует отметить, что Julius Baer в течение многих лет конструктивно сотрудничал, однако за последний год ситуация радикально изменилась: в течение почти шести месяцев Julius Baer ограничивал предоставление информации о счетах, предназначенных для средств, поступивших из хедж-фондов. По этому поводу имеется обширная переписка. Бидзина Иванишвили разъяснял банку, что имеет право получать информацию о поступлениях из хедж-фондов, и требовал от банка объяснений о правовых основаниях для ограничения его гарантированного права. Однако банк медлил с ответом. Лишь после того, как Julius Baer убедился, что Бидзина Иванишвили обратится к юридическим механизмам для защиты своих прав, банк начал выполнять свои обязательства по предоставлению информации.



В последнее время отношения снова ухудшились. По мнению Бидзины Иванишвили, хедж-фонды (CarVal Credit Value Fund III, Promona Capital VIII и TPG Opportunities Partners III) нарушили сроки возврата средств. Julius Baer, согласно договору, обязан принимать меры для обеспечения своевременного выполнения обязательств хедж-фондами. Однако банк лишь сообщает, что отправляет письма хедж-фондам, не разъясняя содержание этих писем и не информируя о конкретных действиях для обеспечения выполнения обязательств хедж-фондов. В связи с этим Бидзина Иванишвили считает, что Julius Baer и указанные хедж-фонды действуют скоординированно против его интересов.



Отношения ухудшились и в других направлениях. Первоначально банк отказал Бидзине Иванишвили и нескольким членам его семьи в выполнении поручения о переводе средств. После уведомления о намерении обратиться к правовым механизмам банк выполнил поручение, но это заняло почти месяц, хотя такие операции обычно выполняются за один день.



Затем, в середине декабря 2024 года, Julius Baer фактически пригрозил закрыть личный банковский счет Бидзины Иванишвили, мотивируя это его статусом политически активного лица. Однако банк не аргументировал целесообразность такого решения и не объяснил, почему этот вопрос возник именно в конце 2024 года. Хотя счет так и не был закрыт, Иванишвили посчитал необходимым проинформировать общественность об этом.



Кроме того, Julius Baer, по мнению бенефициаров, неправильно (или в своих интересах) интерпретировал т.н американские санкции и уведомил семью Бидзины Иванишвили и его компании о том, что их банковские счета фактически подпадают под эти санкции.



Эти обстоятельства дают Бидзине Иванишвили основания полагать, что Julius Baer занимается политическим шантажом и вовлечен в этот процесс.



Что касается юридической стороны, Бидзина Иванишвили, в том числе с участием иностранных адвокатов, планирует начать судебные процедуры против Julius Baer с требованием исполнения обязательств и возмещения ущерба», — отмечается в информации.





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