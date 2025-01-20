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Каха Каладзе: Мы услышали много чуши в связи с помилованием – это был гуманный акт
20.01.2025 14:52
Мы услышали много чуши в связи с помилованием – это был гуманный акт, предпринятый президентом, - так мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» прокомментировал акт помилования Михаилом Кавелашвили 613 заключенных.
По его словам, здоровая часть населения страны верно воспринимает все, а заявления о том, что за этим стояли партийные интересы являются «чушью».
«Мы услышали много чуши в связи с помилованием. Как всегда, когда речь идет о благом деле, этого ничего из себя не представляющая оппозиция и радикалы выступают с подобными заявлениями. Здравая часть общества верно воспринимает все это. 54% избирателей поддержали „Грузинскую мечту“, склоняются к прагматической политике. Это был акт гуманизма, предпринятый президентом. Мы приветствуем это. Проявление гуманизма следует приветствовать в целом», - отметил Каладзе.
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