

Каха Каладзе: Мы услышали много чуши в связи с помилованием – это был гуманный акт

20.01.2025 14:52





Мы услышали много чуши в связи с помилованием – это был гуманный акт, предпринятый президентом, - так мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» прокомментировал акт помилования Михаилом Кавелашвили 613 заключенных.



По его словам, здоровая часть населения страны верно воспринимает все, а заявления о том, что за этим стояли партийные интересы являются «чушью».



«Мы услышали много чуши в связи с помилованием. Как всегда, когда речь идет о благом деле, этого ничего из себя не представляющая оппозиция и радикалы выступают с подобными заявлениями. Здравая часть общества верно воспринимает все это. 54% избирателей поддержали „Грузинскую мечту“, склоняются к прагматической политике. Это был акт гуманизма, предпринятый президентом. Мы приветствуем это. Проявление гуманизма следует приветствовать в целом», - отметил Каладзе.





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