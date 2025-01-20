

Экс-министр обороны назначен советником Кобахидзе по вопросам образования

20.01.2025 14:57





Бывший министр обороны и бывший посол Грузии в Германии Леван Изория назначен советником премьер-министра по вопросам образования и науки.



Как сообщили агентству «Интерпрессньюс» в Администрации правительства Грузии, на указанный пост Леван Изория был назначен недавно.



Вместе с тем, по информации Администрации, на должность советника по вопросам образования и науки Леван Изория был назначен после того, как истек срок его полномочий на должности посла Грузии в Германии.



Напомним, что сегодня на заседании правительства Грузии премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что в ближайшее время будет создана правительственная комиссия по работе над университетской реформой, секретарем которой будет назначен Леван Изория.





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