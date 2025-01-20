

У здания Тбилисского городского суда состоялась акция протеста представителей сферы культуры

20.01.2025 15:07





У здания Тбилисского городского суда собрались представители сферы культуры. Они заявили о своей солидарности с задержанными и отметили, что сопротивление продолжается.



„Здесь мы собрались не только в поддержку нашего коллеги, режиссера Гурама Мацхонашвили, но и в поддержку 52-х незаконно задержанных в ходе непрерывного протеста, для того, что сказать суду, насильственным властям, прекратите насилие, так как каждая новая волна насилия повлечет за собой новую волну сопротивления. Мы будем поддерживать каждого незаконно арестованного и потерпевшего. Мы стоим на страже демократии, поэтому не устанем. Если начинается новый раунд террора, начнется новый раунд намного более эффективного противостояния. К обществу же мы обращаемся с просьбой о поддержке и солидарности. Сопротивление обязательно продолжится“,- заявил один из участников акции.



По заявлению еще одного участника акции Ирины Жордания, насилие в Грузии никогда не станет нормой.



„Сегодня на наших глазах осуществляется узаконение беззакония со стороны суда, а со стороны властей учреждения насилия нормой. Мы не примиримся с этим, и сопротивление будет продолжаться. Солидарность узникам режима, солидарность всем незаконно заключенным“,-заявила Ирина Жордания.





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