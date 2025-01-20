

Посольство Германии: преследование лиц, защищающих основные права, подрывает демократию и верховенство закона

20.01.2025 16:14





Посольство Германии заявляет, что «целенаправленное преследование» граждан Грузии, которые пользуются своими основными правами, «подрывает демократию, правосудие и верховенство закона в Грузии».



«Как посольство Германии, мы внимательно следим за текущими судебными делами против протестующих. В том числе за процессами против Автандила Кучава и Давида Гогилашвили, которые мы наблюдали на прошлой неделе в Тбилисском городском суде.



Мы делаем это вместе с нашими коллегами из стран-партнеров ЕС, США и Великобритании. Тем самым мы обеспечиваем соблюдение принципов верховенства закона.



Подсудимые обвиняются в основном в неподчинении указаниям полиции. Многие из них также подверглись чрезмерному насилию со стороны сил безопасности во время протестов.



Целенаправленное преследование людей, осуществляющих свои основные права, подрывает демократию, правосудие и верховенство закона в Грузии», — говорится в заявлении дипмиссии.





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