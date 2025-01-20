|
|
|
Посольство Германии: преследование лиц, защищающих основные права, подрывает демократию и верховенство закона
20.01.2025 16:14
Посольство Германии заявляет, что «целенаправленное преследование» граждан Грузии, которые пользуются своими основными правами, «подрывает демократию, правосудие и верховенство закона в Грузии».
«Как посольство Германии, мы внимательно следим за текущими судебными делами против протестующих. В том числе за процессами против Автандила Кучава и Давида Гогилашвили, которые мы наблюдали на прошлой неделе в Тбилисском городском суде.
Мы делаем это вместе с нашими коллегами из стран-партнеров ЕС, США и Великобритании. Тем самым мы обеспечиваем соблюдение принципов верховенства закона.
Подсудимые обвиняются в основном в неподчинении указаниям полиции. Многие из них также подверглись чрезмерному насилию со стороны сил безопасности во время протестов.
Целенаправленное преследование людей, осуществляющих свои основные права, подрывает демократию, правосудие и верховенство закона в Грузии», — говорится в заявлении дипмиссии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна