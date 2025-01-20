

Директор Batumelebi: «Объявила голодовку. Ценнее жизни — свобода»

20.01.2025 16:30





Директор Batumelebi и Netgazeti Мзия Амаглобели объявила голодовку, находясь в заключении. Об этом он пишет в письме своим сотрудникам.



Амаглобели отмечает, что обвинения в ее адрес — «результат репрессивных, предательских, насильственных процессов против человека, слова и самовыражения, которые развивались в течение последнего года и укоренились в нашей повседневной жизни как диктатура».



Журналист подчеркнула, что не собирается принимать повестку дня «режима».



«Объявила голодовку. Ценнее жизни — свобода. В моей ситуации может оказаться любой гражданин, который хочет жить в демократическом, справедливом, европейском обществе, свободном от российского влияния.



Боритесь, пока не поздно. Сражайтесь, где бы вы ни находились — в стране или за ее пределами, в селе или городе, на улицах или в аудиториях, в общественных местах и на работе.



Будьте смелыми, заботьтесь и укрепляйте друг друга. Не позволяйте изолировать Грузию от цивилизованного мира», — говорится в письме.





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