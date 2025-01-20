

Муниципалитет Боржоми нашел финансовый мотиватор для повышения демографии

20.01.2025 16:47





Муниципалитет Боржоми может захлестнуть волна новых жителей.



Согласно решению местных властей, за первого новорожденного ребенка в регионе родители получат 1000 лари (350$) и 2000 лари (700$) за второго ребенка. И далее: 3000 лари за третьего ребенка, 4000 лари за четвертого ребенка и 5000 лари за пятого ребенка.



В случае рождения близнецов родители получат 1000 лари за первого ребенка и 2000 лари за второго: итого 3000 лари.



Кроме того, семьи новорожденных будут ежемесячно в течение двух лет получать от государства по 200 лари (70$). Воспользоваться этой программой в Боржоми также смогут и семьи, у которых дети родились в декабре 2024 года. Сколько времени нужно быть прописанным на территории муниципалитета, в постановлении не указано.





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