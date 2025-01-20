

ЦИК: муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября этого года

20.01.2025 19:44





ЦИК Грузии заявил, что муниципальные выборы в стране состоятся 4 октября этого года. Ведомство также публикует информацию о процедурах, которые необходимо пройти политическим партиям для участия в них.



Для того, чтобы получить это право, необходимо пройти все процедуры вовремя. Среди них — лидеру партии (руководящие лица) необходимо обратился к главе ЦИК:



не позднее, чем за 57 дней до дня выборов в горсовет, при соблюдении одного из следующих условий:

если он был зарегистрирован на последних парламентских выборах;

надо иметь представителя в парламенте Грузии на день назначения выборов;

с 1 января по 14 июля в год выборов, если не соблюдено ни одно из вышеперечисленных условий.

Напомним, оппозиционные партии/коалиции Грузии заявили, что не признают ни правительство «Грузинской мечты», ни ведомства, в том числе действительность ЦИК страны.



Они, как и пятый президент Грузии и часть общества, требуют проведения новых выборов, не соглашаясь с победой партии олигарха. Оппоненты власти настаивают, что выборы в парламент 26 октября 2024 года были сфальсифицированы и прошли со значительными нарушениями.





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