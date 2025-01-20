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Народный защитник Грузии занялся самопиаром
20.01.2025 20:30
«Это выдуманная ложь, я опубликовал информацию, подтверждающую это, я дал много объяснений, жестокое обращение носило системный характер, которое включает в себя различные виды преступлений, в том числе пытки, угрозы пыток и бесчеловечное обращение», — заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.
Иоселиани задали вопрос о заявлении Фонда гражданского общества о том, что он не выполняет свои обязанности должным образом, поскольку не оценивает положение лиц, пострадавших от протестов, как системное насилие.
«Я сделал более десяти заявлений, в которых говорится, что ответственность лежит на полиции и правительстве, на тех, кто это совершил, и кто должен расследовать это дело. Я первый Народный защитник в истории Грузии, который побывал во всех социальных домах и приютах, знает проблемы каждого, говорит обо всем публично и не лжет», — заявил Иоселиани.
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